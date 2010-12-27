Объезжавший пробку по обочине разбил машину водителю, который отказался его пропускать

Водитель, нежелающий пропускать «обочечника» остался с разбитой машиной

28 октября вечером водитель, стоявший в пробке, столкнулся с агрессивным нарушителем на Пулковском шоссе. Инцидент произошел недалеко от ТЦ "Outlet Village Pulkovo. Мужчина отказался пропускать нарушителя, который решил сэкономить время и объехать затор по обочине. В какой-то момент «обочечник» снова решил вклиниться в пробку, но столкнулся с принципиальным водителем.

Законопослушный автомобилист не захотел пропустить белую KIA Sоrento. Разъяренный мужчина вышел с битой из машины и разбил заднее стекло автомобиля, а после этого скрылся с места. Пострадавший сообщил, что в момент нападения в машине на заднем сидении находился маленький ребенок.

Автомобилист успел записать данные нарушителя и подал заявление в полицию. Ведутся поиски агрессивного владельца KIA.

Фото: Мегаполис