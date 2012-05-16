ОВД-Инфо: "На 16:00 по Москве на шествии задержано более 400 человек"

В центре Москвы 12 июня проходит марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и против сфабрикованных уголовных дел.

В центре Москвы 12 июня прошел марш в поддержку журналиста Ивана Голунова. Марш шел от Чистых прудов до здания ГУ МВД по Москве. По неподтверждённым данным ОВД-Инфо, в 16:00 были задержаны 400 участников шествия. По данным ГУ МВД России по Москве, в 14:23 были задержаны более двухсот человек, всего на акцию вышли более 1200 человек.

За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), задержаны более 200 человек. ГУ МВД России по Москве

Среди задержанных — инициаторы акции, журналисты Илья Азар, Евгений Берг, Андрей Ковалев и Елизавета Нестерова. По данным ОВД-Инфо, в ОВД "Бутырское" полиция требует отпечатки пальцев у журналиста Леонида Марантиди, а также собираются провести личный досмотр. Также полицейские при задержании избили фотографа Валерия Теневого, сообщает "МБХ медиа". Он отказался отдать камеру и удалить фотографии, после чего его начали бить. Он жалуется на головную боль и боль в ноге. Он находится в ОВД Алексеевское.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Накануне вечером с него сняли все обвинения и отпустили. Марш в его поддержку решили не отменять. Участники шествия требовали расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.

Видео: YouTube/ Другое мнение