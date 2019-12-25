В статистике за 2020 год ООН пишет, что в РФ проживают 145,9 миллионов человек.

ООН заявила о том, что россиян в 2020 году стало на два миллиона больше. Об этом пишут "РИА Новости".

В 2019 году ООН приводило данные о том, что в России живёт 143,9 миллиона жителей. Росстат же сообщал о 146,8 миллиона человек, проживающих в РФ.

В статистике за 2020 год ООН пишет, что в РФ проживают 145,9 миллионов человек, Росстат говорит о цифре в 146,6 миллионов.

Аналитики считают, что в 2020 году аналитики организации объединённых наций включили в российскую статистику жителей Крыма. Население полуострова составляет примерно два миллиона человека.

Ранее США отказались обсуждать свои санкции в Совбезе ООН по инициативе России.