ООН пока не утвердила, кто поедет от нее на конференцию по Украине в Швейцарии

Антониу Гуттериш не едет в Швейцарию на встречу по Украине.

Всемирная организация на мирной конференции по Украине в Швейцарии будет представлена на высоком уровне, однако в штаб-квартире ООН пока что не готовы назвать имя своего сотрудника, который поедет на данное мероприятие. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Ранее иностранец отметил, что генсек не примет участие во встрече.

ООН будет представлена на высоком уровне. Как только будет подтверждение того, кто это будет, я вам сообщу. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что власти Швейцарии планируют провести с 15 по 16 июня на местном курорте Бюргеншток конференцию, посвященную вопросу украинского кризиса. Министерство по иностранным делам Швейцарии ранее уведомило о том, что Берн пригласил на саммит нее более 160 делегаций со всего мира, в том числе из стран "Большой семерки" (G7), "Большой двадцатки" (G20) и БРИКС. Россия не входит в число приглашенных на эту встречу государств.

ООН обеспокоена эскалацией ситуации между Израилем и Ливаном.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций