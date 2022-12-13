ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ* в Афганистане

Анатолий Сидоров рассказал об угрозах для Центральной Азии.

ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) сообщила о росте численности боевиков ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) в Афганистане. В ходе пресс-конференции с журналистами начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров рассказал о том, что количество экстремистов из данного противоправного движения в регионе достигло 6,5 тысяч человек. Из этого показателя примерно 4 тысячи боевиков расположились вблизи государственной границы с Таджикистаном. Эксперты полагают, что в регионе Центральной Азии основная внешняя угроза до сих пор исходит именно от тех террористов и экстремистских группировок, которые закрепились на территории Афганистана.

В настоящее время численность афганского филиала "Исламского государства"* значительно возросла и составляет около 6,5 тысячи боевиков, из которых до 4 тысяч сосредоточены в южных границах Таджикистана. Анатолий Сидоров, начальник ОШ ОДКБ

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