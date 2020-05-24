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Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

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Своего оппонента ирландец ожидаемо проигнорировал.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов от Конора Макгрегора. В нем ирландец поставил на первое место Андерсона Силву лучшим бойцов в истории MMA, но добавил, что "сместит его с пьедестала". 

В ответ на пост своего прошлого оппонента Нурмагомедов написал, что заявления Макгрегора не сходится с его боями. 

— Ты проигрывал в полулегком, легком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter, — написал Хабиб.
Хабиб Нурмагомедов 

Ранее: Отец Нурмагомедова снова впал в кому.

Видео: instagramm / khabib_nurmagomedov 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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