Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Своего оппонента ирландец ожидаемо проигнорировал.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов от Конора Макгрегора. В нем ирландец поставил на первое место Андерсона Силву лучшим бойцов в истории MMA, но добавил, что "сместит его с пьедестала".

В ответ на пост своего прошлого оппонента Нурмагомедов написал, что заявления Макгрегора не сходится с его боями.

— Ты проигрывал в полулегком, легком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Twitter, — написал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов

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Видео: instagramm / khabib_nurmagomedov