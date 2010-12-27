В декабре выберут подрядчика для продолжения строительства новой сцены МДТ

Предыдущий проектировщик не полностью выполнил свои обязательства.

В Петербурге выберут нового проектировщика сцены Академического Малого драматического театра (Театра Европы) на Звенигородской улице. Строительство планируют завершить в 2022 году, сообщили в компании RosTender.

В 2013 году был подписан контракт на 146 млн рублей на проектирование и строительство новой сцены, но НАО "Театрально-декорационные мастерские" не полностью выполнили свои обязательства. Более того, предприятие признали банкротом, поэтому появилась необходимость найти новую подрядную организацию.

Заявки на участие можно подать до 28 ноября, а победитель станет известен 5 декабря. На разработку рабочей документации по объекту выделили 37,6 млн рублей.

Ранее на создание нового объекта было выделено 45,5 рублей, но они пропали.

Фото: pixabay.com