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Новосибирске неизвестные разгромили аэроклуб и разбили аэротрубу

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Бизнесмен рассказал, кого подозревает в преступлении.

Новосибирске неизвестные разгромили аэроклуб и разбили аэротрубу. Об этом рассказали очевидцы. По данным с видеокамер, девять молодых людей ворвались в здание по улице Спартака. У преступников  были закрыты лица. В помещении злоумышленники начали крушить все подряд. Они повредили саму аэротрубу, инвентарь, мебель, технику и оборудование. После этого хулиганы заметили сотрудников, которых избили.

Глава новосибирского комплекса Николай Чичканов объяснил журналистам, что в мае к нему приходили неизвестные личности. Они просили от бизнесмена закрыть аэротрубу. Они заявили, что без их разрешения заниматься парашютным бизнесом в регионе невозможно.

В новый этап благоустройства общественного пространства "Аэропарк" в Гатчине будет вложено 90 млн руб.

Видео: ВК / Инцидент Новосибирск, Telegram / Baza

Теги: аэроклуб, аэротруба, новосибирск
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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