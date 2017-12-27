Новосибирск: Момент падения крыши на машину, из-за которого погиб 24-летний водитель, попал в объектив камеры

В сети появилось видео падения крыши здания на автомобиль, из-за которого погиб молодой водитель на улице Фабричной в Новосибирске.

Чуть ранее Piter.TV сообщал о трагической гибели 24-летнего водителя в Новосибирске. На его автомобиль "Тойота" во время движения по улице Фабричной из-за урагана упала железная крыша с административного здания. Водитель от тяжелой травмы черепа погиб мгновенно.

Сейчас появилось видео с моментом падения, которое попало в объектив камеры наружного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, что на улице идет обильный снег и сильный ветер. На движущийся автомобиль падает металлический большой обломок крыши. Сообщалось, что автомобиль после удара проехал еще 200 метров и врезался в сугроб, но это оказалось вне зоны объектива камеры.

Следственными органами ведется проверка по данному факту.

Видео: ВК, Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»