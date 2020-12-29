Средний чек петербуржцев в декабре вырос на 12%

Расходы увеличились в связи с новогодним застольем и праздниками.

В декабре средний чек россиян показал рекордное с 2018 года значение. Расходы были в основном связаны с новогодним застольем и праздниками. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование холдинга "Ромир".

Так, средний чек петербуржцев подскочил в декабре на 12%. За весь год расходы горожан на повседневные товары увеличились на 5,2%.

Специалисты наблюдают рост среднего чека в декабре третий год подряд. За месяц он увеличился на 47 рублей, достигнув уровня 663 рубля. Этот показатель стал самым высоким за последние три года.

Активнее всего россияне тратились в гипермаркетах (чек вырос на 20,1%), а также в супермаркетах и дискаунтерах (+15,6% и 18,1% соответственно).

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