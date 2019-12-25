Новым специалистам Петербурга стало сложнее устроиться на работу

Теперь резюме на одну вакансию выросло с 12-14 до 30.

Представитель рекрутингового агентства Екатерина Скляренко рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что молодым специалистам стало труднее устроиться на работу.

Количество резюме на одну вакансию с отметками "начало работы" и "стажировка" выросло с 12-14 до 30. Скляренко отметила, что оптимальный показатель конкуренции 5-6 человек на место. Однако сейчас заметен переизбыток кандидатов и недостаток вакансий.

Вакансии рабочих специальностей на заводах, в дорожной инфраструктуре, в сфере IT остаются доступными. Также доступны вакансии инженеров, маркетологов, HR-специалистов.

Екатерина Скляренко обратила внимание, что спрос на работу курьером в апреле был высок, работодатели даже поднимали зарплаты, а сейчас популярность должности упала в два раза.

Из-за коронавируса, полагает представитель рекрутингового агентства, пострадали вакансии в сфере туризма, фитнеса, ресторанов, гостиниц, массмедиа, искусства и развлечений.

Ранее мы писали, что более 80% жителей Петербурга хотели бы сменить работу.

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