Новый скандал: в штабе Навального выявили еще один случай совращения малолетних 

История с активистом движения «Весна» Владимиром Казаченко, устроившего оргию с несовершеннолетними, вызвала громкий общественный резонанс. На фотографиях с места события можно заметить, что молодые люди развлекались под агитационным плакатом штаба Алексея Навального. Тогда обеспокоенные родители, общественники, да и все неравнодушные люди устроили пикет у петербургской штаб-квартиры блогера. Они призывали выяснить, является ли подобное случайностью или же частью системы.

Но на этом, как выяснилось, история не закончилась.

Правоохранители заинтересовались 21-летней сотрудницей штаба Навального, долгое время живущей вместе с 15-летним подростком. Он, в свою очередь, входит в актив все той же "Весны".

Репутация у любительницы парней помоложе отнюдь не безупречная. Девушка не раз получала штрафы за нарушение порядка, проведение несанкционированных митингов. С активистом "Весны" она познакомилась на одном из подобных мероприятий. На тот момент мальчику было всего 13 лет. Тогда он принимал активное участие во встрече с главой так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным в Санкт-Петербурге.

Вероятно, для Навального и его компании отношения совершеннолетней девушки с 13-летним мальчиком не были секретом. По всей видимости, преступлению не придали никакого значения.

Напомним, после скандала с Казаченко в штабе блогера поспешили откреститься от растлителя малолетних, подчеркнув, что тот – всего лишь волонтер.

Заместитель начальника штаба Навального Ольга Гусева считает, что СМИ раздувают скандал из воздуха. Ведь ни о какой педофилии в организации речи не идет. Половой акт с несовершеннолетними, как и наркомания, считаются нормой даже для ее руководителей.

И если в штабе не хотят нести за вопиющие случаи ответственность, пора самим жителям Петербурга взять дело в свои руки. Ведь нередко молодые и неопытные подростки принимают насилие за романтику.

Фото: Moika78.ru