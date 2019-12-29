Он будет включать в себя элементы от "Атлета".

Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России. Об этом "РИА Новостям" заявил гендиректор компании "ВПК" Александр Красовицкий. Разработчики учитывают опыт создания бронированной машины нового поколения "Атлет". Детали будут входить в состав новой техники.

Впервые "Атлет" презентуют публике на форуме "Армия-2020", госиспытания начнутся в мае. Эксперт добавил, что полицейская машина будет больше и ориентирована на экспорт. Сейчас ее название - "специальная бронированная машина ВПК-23136". Планируется, что техника будет двойного назначения.

Ранее новый бронеавтомобиль "Атлет" испытали на подрыв и обстрел.

Видео: YouTube/Чингис Дамбиев