Новый дизайн пачек сигарет будет угрожать курильщикам по обе стороны обертки

С 15 ноября в силу вступает новые правила оформления сигаретных пачек на территории России. Нововведения одобрили в связи с обновлением технического регламента Таможенного союза.

С сегодняшнего дня производителей обязывают наносить ужасающие картинки с последствиями, к которым может привести курение по обе стороны упаковки. Ранее можно было “пугать” людей только с одной стороны. Еще одно правило - размер напечатанного изображения не должен занимать менее 50 процентов от площади пачки сигарет.

Введет запрет на размещение во внутренней части коробки вкладышей с рекламой. Также нельзя использовать на внешней стороне пачки словосочетание "с низким содержанием смол" и слова "легкие", "мягкие". Такие правила установлены ради того, чтобы у потребителя не создавалось впечатление о незначительности вреда, который причиняет курение.