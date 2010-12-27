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Новый дизайн пачек сигарет будет угрожать курильщикам по обе стороны обертки
Сегодня, 8:30
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lesjasap
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Новый дизайн пачек сигарет будет угрожать курильщикам по обе стороны обертки

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С 15 ноября в силу вступает новые правила оформления сигаретных пачек на территории России. Нововведения одобрили в связи с обновлением технического регламента Таможенного союза. 
 
С сегодняшнего дня производителей обязывают наносить ужасающие картинки с последствиями, к которым может привести курение по обе стороны упаковки. Ранее можно было “пугать” людей только с одной стороны. Еще одно правило - размер напечатанного изображения не должен занимать менее 50 процентов от площади пачки сигарет.
 
Введет запрет на размещение во внутренней части коробки вкладышей с рекламой. Также нельзя использовать на внешней стороне пачки словосочетание "с низким содержанием смол" и слова "легкие", "мягкие". Такие правила установлены ради того, чтобы у потребителя не создавалось впечатление о незначительности вреда, который причиняет курение. 
Теги: дизайн , курение , нововведения , новые упаковки , сигареты , таможенный союз
Категории: Новости России

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