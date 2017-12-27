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Россияне смогут проверить подлинность 200 и 2000 рублей с помощью приложения на телефоне
Вчера, 15:28
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lesjasap
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Россияне смогут проверить подлинность 200 и 2000 рублей с помощью приложения на телефоне

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АО "Госзнак" запустит официальное приложение, которое позволит определить подлинность или подделку новых купюр.

В России 18 января АО “Госзнак” презентует мобильное приложение “Банкноты 2017”, которое позволит пользователям проверять 200 и 2000-рублевые купюры. 
 
Новые бумажные деньги уже введены в оборот. Однако, многие жители не привыкли в их внешнему виду и не знают об их элементах защиты. Чтобы облегчить россиянам процесс проверки подлинности банкнот, выпущена специальная программа. В сведениях к системе также описаны особенности этих денег. 
 
Известно, что “Банкноты 2017” можно будет скачать из AppStore и GooglePlay.
Теги: 200 рублей , 2000 рублей , новые банкноты , образцы , приложение , проверка , технологии
Категории: Новости России

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