Россияне смогут проверить подлинность 200 и 2000 рублей с помощью приложения на телефоне

АО "Госзнак" запустит официальное приложение, которое позволит определить подлинность или подделку новых купюр.

В России 18 января АО “Госзнак” презентует мобильное приложение “Банкноты 2017”, которое позволит пользователям проверять 200 и 2000-рублевые купюры.

Новые бумажные деньги уже введены в оборот. Однако, многие жители не привыкли в их внешнему виду и не знают об их элементах защиты. Чтобы облегчить россиянам процесс проверки подлинности банкнот, выпущена специальная программа. В сведениях к системе также описаны особенности этих денег.

Известно, что “Банкноты 2017” можно будет скачать из AppStore и GooglePlay.