В Петербурге появились новые информационные стойки

Стенды помогут петербуржцам и гостям города разобраться в маршрутах общественного транспорта и узнать время их прибытия.

В Санкт-Петербурге к концу года появилось 8 новых информационных стоек с новым дизайном. Они должны сориентировать на местности как горожан, так и туристов Северной столицы, сообщила 27 декабря пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

На стойках размещена такая транспортная информация, как расположение ближайших остановок транспорта, маршруты проходящих через остановку автобусов, троллейбусов, трамваев и т.д. Также, встроенное табло отображает время до прибытия транспорта на ближайшую остановку.

На карте изображены ближайшие городские достопримечательностей, которые расположены в 10 минутах ходьбы от стойки. Отмечается, что размещенный QR-код предоставит заблудившимся более расширенную информацию по ближайшим остановкам, маршрутам и времени.

Устройства работают за счет солнечных батарей, которые одновременно являются частью дизайнерской задумки. Новые информационные стойки установлены у железнодорожных вокзалов и около станций метро "Гостиный Двор" и "Горьковская".

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"