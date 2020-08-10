Новая линия метро связала Красносельский район с центром города

Открытие коричневой ветки стало событием для сотен тысяч горожан.

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие станций метро "Путиловская" и "Юго-Западная", входящих в состав новой Красносельско-Калининской линии. В церемонии приняли участие первые лица города.

Глава города проехал на первом поезде до станции "Путиловская", а также осмотрел кассовый зал и платформы станции "Юго-Западная". Александр Беглов отметил, что "Юго-Западная" стала первой станцией метрополитена в Красносельском районе, где проживают более 440 тысяч человек.

По словам губернатора, "удобное транспортное сообщение, возможность быстро попасть в центр города очень важны для людей. Это долгожданная станция, она будет пользоваться большой популярностью, как и "Путиловская"". На новой линии будут эксплуатироваться современные поезда модели "Балтиец". Пропускная способность шестой линии метро превышает 220 тысяч пассажиров в сутки. Для равномерного распределения пассажиропотока в вестибюлях установлено 20 турникетов.

При оформлении интерьеров станции "Юго-Западная" использовались натуральные материалы отечественного производства. Вестибюль облицован светлым мрамором, над наклонным ходом размещено стеклянное панно с изображением мотивов северной природы.

На станции "Путиловская", расположенной на улице Васи Алексеева, в вестибюле установлено по восемь турникетов на вход и выход. Панно над наклонным ходом посвящено истории Путиловского завода. Полы и стены подземного уровня облицованы природным камнем.

Также в Петербурге стартует подготовка к строительству трамвайной линии Шушары – Колпино.

