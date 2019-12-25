Новак заявил, что скачок цен на газ в Европе связан с низким уровнем заполненности хранилищ

Он подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет обязательства по действующим контрактам.

Вице-премьер России Александр Новак рассказал Business FM, что в Европе скачок цен на газ связан с низким уровнем заполненности хранилищ, а не с дефицитом предложения.

На сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища газа, то есть никакого дефицита газа нет. Александр Новак, вице-премьер России

Вице-премьер подчеркнул, что в последние пять лет заполненность хранилищ в Европе остается на минимальном уровне. По его словам, они заполнены на 74%, в то время как обычно – на 85-90%.

По словам Новака, если европейские партнеры увеличат объем долгосрочных контрактов, то "Газпром" нарастит производственные мощности. Он подчеркнул, что компания выполняет все обязательства по действующим контрактам.

Фото: kremlin.ru