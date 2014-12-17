Новак: розничные цены на бензин растут ниже уровня инфляции

Он отметил, что в стране нет дефицита топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что в России розничные цены на бензин и дизельное топливо растут сейчас ниже уровня инфляции.

Он подчеркнул, что в стране нет дефицита.

Для нас важно, чтобы цены на АЗС были не выше инфляции. На сегодняшний день это соблюдается. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак напомнил, что правительством было принято решение о введении механизма демпфера.

Ранее Мария Захарова заявила, что дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой.

Фото и видео: YouTube / Россия-24