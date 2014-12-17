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Новак: розничные цены на бензин растут ниже уровня инфляции
Сегодня, 15:07
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Новак: розничные цены на бензин растут ниже уровня инфляции

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Он отметил, что в стране нет дефицита топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что в России розничные цены на бензин и дизельное топливо растут сейчас ниже уровня инфляции.

Он подчеркнул, что в стране нет дефицита.

Для нас важно, чтобы цены на АЗС были не выше инфляции. На сегодняшний день это соблюдается.

Александр Новак, вице-премьер РФ 

Новак напомнил, что правительством было принято решение о введении механизма демпфера.

Ранее Мария Захарова заявила, что дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

Теги: александр новак, бензин, инфляция, рост цен
Категории: Лента новостей, Новости России,

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