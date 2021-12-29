По его словам, от этого решения не выиграет ни одна из сторон.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет право приостановить прокачку газа по "Северному потоку-1" в ответ на санкции в отношении "Северного потока-2". Об этом он рассказал журналистам.

Новак отметил, что от этого решения не выиграет ни одна из сторон. При этом он подчеркнул, что Запад подталкивает Россию к такому действию своими обвинениями в адрес страны. Также Новак добавил, что Москва не имеет отношения к взлету цен на нефть.

Ранее вице-премьер Украины заявила об открытии гумкоридоров из Сум до Полтавы.

Видео: Youtube/Россия 24