Новак сообщил о намерении РФ перевести все взаиморасчеты за энергоресурсы в нацвалюты

Вице-премьер РФ рассказал о ситуации с финансовыми операциями между странами-партнерами.

Москва переходит на национальные валюты при финансовых расчетах за энергетические ресурсы, отказываясь от доллара и евро. Соответствующее заявление в интервью журналисту Павлу Зарубину сделал российский вице-премьер Александр Новак для программы "Москва. Кремль. Путин". Чиновник добавил, что в настоящее время больше всего востребованы рубль и китайский юань. По мнению эксперта, данный экономический вектор будет продолжаться и дальше. Сейчас за газ

Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах переходим только фактически на национальные валюты. Наши коллеги уже за газ рассчитываются в юанях в КНР, частично за нефть. И в рублях расчеты идут. Александр Новак, вице-премьер России

Новак: Европу ждет дефицит топлива без российских нефтепродуктов.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН