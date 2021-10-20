Новак: цены на помидоры и огурцы могут вырасти из-за подорожания газа

Высокие цены на голубое топливо в Европе могут спровоцировать рост цен в ряде отраслей, заявил вице-премьер.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что высокие цены на газ в Европе, которые были вызваны энергетическим кризисом, могут спровоцировать рост цен в ряде отраслей. Об этом он сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Среди таких отраслей Новак назвал генерацию электроэнергии, металлургию, производство удобрений, нефтегазохимию, а также производство сельхозпродукции.

Мы видим риски нового витка цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает сегодняшнюю ситуацию. Александр Новак, вице-премьер РФ

По его словам, в настоящее время имеются проблемы в производстве продуктов питания. Так, рост цен на энергоресурсы, отметил Новак, не позволяет сохранять экономику производства овощей, в частности тепличных помидоров и огурцов.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что основной причиной роста цен на овощи является отставание по сбору урожая.

Видео: kremlin.ru