Новак: кабмин будет следить за тем, чтобы цены на энергоресурсы в России не завышались

Вице-премьер РФ объяснил, почему кабмин не станет фиксировать стоимость энергоресурсов.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил о том, что кабинет министров будет следить за тем, чтобы цены на энергетические ресурсы в России не завышались. Такими сведениями чиновник поделился с представителями Государственной Думы на правительственном часе в нижней палате парламента.

Мы будем внимательно следить, чтобы цены не завышались, вместе с ФАС, вместе с Минэнерго что касается цен в сфере ведения топливно-энергетического комплекса, нергии и цен на нефтепродукты. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак уточнил депутатам, что российское правительство не рассматривает предложение по фиксированию цен на энергетические ресурсы. Данная мера не может охватывать какой-то конкретный сектор экономики. Если в других секторах цены будут формироваться рыночным способом, то фиксация цен на энергоресурсы приведет страну к закрытию производств и дефициту ресурсов на рынке.

Новак назвал запрет на запуск "Северного потока — 2" абсурдом.