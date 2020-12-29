Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию

Он назвал 2021 год "вполне реальным сроком" первых поставок.

Вице-премьер РФ Александр Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через порты России. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

Новак отметил, что к 2021 году могут стартовать первые поставки "с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями". По его словам, это "вполне реальные сроки".

Отметим, что власти двух стран начали обсуждать перенаправление поставок нефтепродуктов из Литвы в Россию после заявлений литовской стороны по политической ситуации в Белоруссии.

Ранее Новак заявил, что "Северный поток - 2" будет достроен.

Видео: YouTube / РБК