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Нос
Сегодня, 19:00
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Нос

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Спектакль пройдет в ТЮЗе им. Брянцева 7 февраля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

На сцене Театра юных зрителей имени Брянцева  7 февраля покажут спекталь "Нос". Петербургская история, в которой комизм и абсурд достигает предела, создавая гротеск. 

Герои спектакля живут в холодном весеннем Петербурге. Каждый из нх потерялся матрице своего бытия и никак не может оттуда выбраться. Цирюльника Ивана Яковлевича смертельно запугала супруга, штаб-офицерша Подточина переживает, что майор не хочет брать в жены ее дочь, а главный герой Ковалев вместе с носом теряет самого себя и смысл жизни. Но всех героев объединяет одно — мечта о любви, которая согреет душу. Будет ли кто-то из них счастлив?

Фантастическая история  Гоголя о майоре, потерявшем собственный нос, в трактовке режиссера спектакля превратится в постановку о несчастных и одиноких людях, которые не могут пройти трудности на своем пути. 

В  спектакле нет ни бутафорских Носов, ни кукол, ни анимации. Только актеры! 

Фото: Вконтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева

Теги: нос, театр, тюз брянцева
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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