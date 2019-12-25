Норвежец Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Второе место досталось французу, третье - норвежцу.

Норвежец Стурла Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Спортсмен стал лидером на четвертом этапе состязания, проводимом в Австрии. Он преодолел дистанцию в 12,5 километра за 31 минуту и 14,9 секунды. При этом биатлонист сделал лишь один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место занял французский представитель Эмильен Жаклен, третьим стал еще один норвежец по имени Йоханнес Бё. Напомним, что на 19 декабря в Хохфильцене продолжается этап Кубка мира. В 17 часов по московскому времени стартует гонка преследования для женщин.

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Фото: Pixabay.com