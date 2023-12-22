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Nordic Jazz
Сегодня, 21:00
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Nordic Jazz

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В Планетарии № 1 пройдет музыкальный вечер. Он состоится 2 1 февраля. Начало в 21:00. Для зрителей старше 6 лет.

Petruchiani Quintet представит программу Nordic Jazz. Музыканты ответят на экзистенциальные вопросы во время выступления.

Артисты исполнят джазовую музыку в стиле нордический джаз, в которой парадоксально соединились прогрессивные тенденции европейского джаза, северное звучание ЕCM и даже средневековый мистицизм.

Под звездным небом будут играть саксофонист Дмитрий Петручиани,  Йоель Гонсалес — самый знаменитый перкуссионист в России, контрабасист Дмитрий Семенищев, пианист Александр Алексеев, тромбонист  Антон Вишняков.

Фото: Pxhere

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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