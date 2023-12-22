Petruchiani Quintet представит программу Nordic Jazz. Музыканты ответят на экзистенциальные вопросы во время выступления.
Артисты исполнят джазовую музыку в стиле нордический джаз, в которой парадоксально соединились прогрессивные тенденции европейского джаза, северное звучание ЕCM и даже средневековый мистицизм.
Под звездным небом будут играть саксофонист Дмитрий Петручиани, Йоель Гонсалес — самый знаменитый перкуссионист в России, контрабасист Дмитрий Семенищев, пианист Александр Алексеев, тромбонист Антон Вишняков.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все