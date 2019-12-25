Ночной транспорт в Петербурге временно приостанавливают

Соответствующий документ издали в комитете по транспорту.

Из-за распространения коронавируса ночной транспорт в Петербурге теряет популярность, поэтому его решили временно приостановить. Соответствующий документ издали в комитете по транспорту города.

Это касается автобусов, дублирующих линии метро на период его закрытия, а также ночного поезда-челнока, который курсирует на время разводки мостов по "фиолетовой" ветке метрополитена. Раньше ночные автобусы ходили с 00:00 до 06:00 в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Известно, что работа ночного транспорта не возобновится до специального распоряжения.

Ранее мы сообщили, что петербургское метро не будет работать круглосуточно на майских праздниках.

Фото: Pixabay