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Ночной транспорт в Петербурге временно приостанавливают
Сегодня, 17:14
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ruzannar

Ночной транспорт в Петербурге временно приостанавливают

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Соответствующий документ издали в комитете по транспорту.

Из-за распространения коронавируса ночной транспорт в Петербурге теряет популярность, поэтому его решили временно приостановить. Соответствующий документ издали в комитете по транспорту города.

Это касается автобусов, дублирующих линии метро на период его закрытия, а также ночного поезда-челнока, который курсирует на время разводки мостов по "фиолетовой" ветке метрополитена. Раньше ночные автобусы ходили с 00:00 до 06:00 в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Известно, что работа ночного транспорта не возобновится до специального распоряжения. 

Ранее мы сообщили, что петербургское метро не будет работать круглосуточно на майских праздниках.

Фото: Pixabay

Теги: белые ночи, коронавирус в петербурге, ночной транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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