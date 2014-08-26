Ночной транспорт свяжет Петербург в Новый год и Рождество

Метро и автобусы выйдут ночью на десятки маршрутов в праздники.

В новогоднюю и рождественскую ночи в Санкт-Петербурге организуют работу наземного транспорта и метрополитена на 32 маршрутах. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

В комтрансе уточнили, что в ночное время на Новый год и Рождество в городе будут курсировать автобусы, трамваи и троллейбусы, а также будет обеспечена работа метрополитена. Всего движение наземного транспорта запланировано на 32 маршрутах.

По информации ведомства, 30 декабря городской и пригородный наземный пассажирский транспорт будет работать по графику пятницы. В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года метрополитен, городской и пригородный транспорт перейдут на график воскресенья.

В ночь с 31 декабря на 1 января будут задействованы 20 автобусных маршрутов №4, 90, 100, 101, 102, 115А, 120, 143, 145, 185, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 225, 239 и 397. Также в эту ночь будут работать троллейбусные маршруты №2, 23 и 46, а также трамвайные маршруты №39, 55, 60 и 100.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января движение организуют по пяти маршрутам. Это автобусные маршруты №102, 225 и 239, а также троллейбусные маршруты №23 и 46.

В комтрансе сообщили, что интервал движения поездов метрополитена в новогоднюю и рождественскую ночи с 01:00 до 05:00 составит до 10 минут. Интервалы движения автобусов, трамваев и троллейбусов в этот период составят до 30 минут.

Фото: Piter.TV