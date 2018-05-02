Ночные гонки: мужчина пытался скрыться с места ДТП, но задел три автомобиля и был задержан

В Московском районе полицейские преследовали нарушителя.

В Петербурге мужчина был задержан полицескими после погони за ним. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Ночью 2 мая, на Киевской улице Московского района произошло ДТП. Один из участников решил скрыться с места происшествия, но за ним начали погоню сотрудники полиции на дежурной машине. Водитель на высокой скорости не справился с управлением и врезался в три припаркованных автомобиля. В результате чего был задержан на месте.

По словам очевидца, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и грубил сотрудникам полиции.

На видео можно заметить, что ночью на улице никого не было и только один, сильно повреждённый, автомобиль посередине улицы.

Видео: Piter.TV