Нижегородская полиция выявила хищение из бюджета 80 млн рублей при поставках мебели в детские сады

Бизнесмены из столицы представили администрации поддельное гарантийное письмо.

Российские правоохранительные органы выявили хищение из бюджета 80 миллионов рублей при поставках мебели в детские сады. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Установлено, что в декабре 2021 года трое знакомых между собой бизнесменов из Москвы выиграли тендер на приобретение и поставку оборудования в девять дошкольных учреждений Нижнего Новгорода. Предприниматели заключили контракт с местной администрацией, получив полную оплату.

Однако московские предприниматели выполнили обязательства только частично: полностью поставили имущество лишь в один детский сад, пять учреждений получили часть необходимого, а три остались без оборудования. пресс-служба МВД РФ по региону

Злоумышленники направили заказчику фиктивные гарантийные письма. В тексте говорилось о том, что недостающее оборудование стоимостью 80 миллионов рублей закуплено и хранится у производителей. Однако позже проверка указанных в письмах предприятий показала, что заявленные производители не получали заказов от предпринимателей. Выделенные бюджетные денежные средства преступники использовали в личных целях. Ведетя уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении недобросовестных бизнесменов. Всем фигурантам расследования избраны различные меры пресечения. Один из них уже добровольно возместил один миллион рублей в счёт погашения материального ущерба. Санкция за преступление предусматривакт срок лишения свободы до десяти лет.

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Фото и видео: МВД Медиа