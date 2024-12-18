Ни один пляж в Санкт-Петербурге не допущен к купальному сезону

Специалисты ведомства взяли 144 пробы воды — все оказались вне нормы.

Из-за несоответствия показателей качества воды установленным санитарным нормам, Роспотребнадзор признал все 24 пляжа в Санкт-Петербурге непригодными для купания. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Как указано в сообщении, специалисты провели лабораторный анализ 144 проб воды, отобранных в пределах девяти водных объектов. Проверка включала оценку по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим критериям. "Результаты испытаний, актуальные на 8 июля, показали, что качество воды не соответствует требованиям ни на одном из пляжей".

В то же время в Ленинградской области к купальному сезону допущены лишь пять зон отдыха: пляжи на реке Бурная, а также на озерах Отрадное, Раздольное, Снетковское и Царицыно — они соответствуют санитарным нормам.

Ранее сообщалось, что курортный район подтопило в Петербурге.

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