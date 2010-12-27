Невско-Ладожское бассейновое водное управление напоминает выборжанам о мерах безопасности в период паводков

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы возможно подтопление территорий населённых пунктов Ленинградской области.

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы возможно подтопление территорий населённых пунктов Ленинградской области. В связи с этим Невско-Ладожское бассейновое водное управление напоминает жителям о мерах безопасности.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:

- выходить в весенний период на водоемы;

- переправляться через реку в период ледохода;

- подходить близко к реке в местах затора льда;

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;

- ходить по льдинам и кататься на них.

Родителям и педагогам рекомендуется:

Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых.

Расскажите детям о правилах поведения в период паводка. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.

Жителям рекомендуется:

Не выходите на лед во время весеннего паводка.

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам

поселений, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах.

Гражданам, проживающим в частных домах, в отдаленных населенных пунктах, рекомендуется:

• Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах;

• Уточнить границы подтопления в районе проживания;

• Очистить придомовую территорию от снега, мусора; водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории;

• Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места;

• Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания;

• Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места;

• Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д.

Водоканалам Ленинградской области направлены рекомендации по выполнению регламентных работ для безаварийного прохождения паводка. Районные подразделения предприятия обеспечивают постоянный контроль уровня паводковых вод и качества питьевой воды, готовность аварийно-восстановительных бригад.

Усилия направлены на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего половодья в 2019 году, когда увеличивается нагрузка на водоочистные и канализационные сооружения, возрастает риск возникновения аварийных ситуаций из-за сезонной подвижки грунтов.

Источник: ФАВР "Невско-Ладожское бассейновое водное управление" и пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области