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Невско-Ладожское бассейновое водное управление напоминает выборжанам о мерах безопасности в период паводков
Сегодня, 13:51
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KaterinaKono13

Невско-Ладожское бассейновое водное управление напоминает выборжанам о мерах безопасности в период паводков

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В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы возможно подтопление территорий населённых пунктов Ленинградской области. 

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы возможно подтопление территорий населённых пунктов Ленинградской области. В связи с этим Невско-Ладожское бассейновое водное управление напоминает жителям о мерах безопасности.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 
- выходить в весенний период на водоемы; 
- переправляться через реку в период ледохода; 
- подходить близко к реке в местах затора льда; 
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 
- ходить по льдинам и кататься на них. 

Родителям и педагогам рекомендуется: 

  • Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 
  • Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых.
  • Расскажите детям о правилах поведения в период паводка. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.  

Жителям рекомендуется:

  • Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
  • Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 
  • Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения. 
  • Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды. 
  • Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. 
  • Не подвергайте свою жизнь опасности! 
  • При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам 
  • поселений, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах. 

Гражданам, проживающим в частных домах, в отдаленных населенных пунктах, рекомендуется:

•         Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах; 
•         Уточнить границы подтопления в районе проживания; 
•         Очистить придомовую территорию от снега, мусора; водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории;
•         Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места; 
•         Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания; 
•         Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места; 
•         Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д. 

Водоканалам Ленинградской области направлены рекомендации по выполнению регламентных работ для безаварийного прохождения паводка. Районные подразделения предприятия обеспечивают постоянный контроль уровня паводковых вод и качества питьевой воды, готовность аварийно-восстановительных бригад.

Усилия направлены на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего половодья в 2019 году, когда увеличивается нагрузка на водоочистные и канализационные сооружения, возрастает риск возникновения аварийных ситуаций из-за сезонной подвижки грунтов.

Источник: ФАВР "Невско-Ладожское бассейновое водное управление" и пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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