Невско-Ладожское бассейновое водное управление напоминает выборжанам о мерах безопасности в период паводков

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы возможно подтопление территорий населённых пунктов Ленинградской области. В связи с этим Невско-Ладожское бассейновое водное управление напоминает жителям о мерах безопасности.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Родителям и педагогам рекомендуется:
- Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
- Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых.
- Расскажите детям о правилах поведения в период паводка. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.
Жителям рекомендуется:
- Не выходите на лед во время весеннего паводка.
- Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
- Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
- Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
- Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
- Не подвергайте свою жизнь опасности!
- При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам
- поселений, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах.
Гражданам, проживающим в частных домах, в отдаленных населенных пунктах, рекомендуется:
• Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах;
• Уточнить границы подтопления в районе проживания;
• Очистить придомовую территорию от снега, мусора; водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории;
• Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места;
• Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания;
• Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места;
• Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д.
Водоканалам Ленинградской области направлены рекомендации по выполнению регламентных работ для безаварийного прохождения паводка. Районные подразделения предприятия обеспечивают постоянный контроль уровня паводковых вод и качества питьевой воды, готовность аварийно-восстановительных бригад.
Усилия направлены на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего половодья в 2019 году, когда увеличивается нагрузка на водоочистные и канализационные сооружения, возрастает риск возникновения аварийных ситуаций из-за сезонной подвижки грунтов.
Источник: ФАВР "Невско-Ладожское бассейновое водное управление" и пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области
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