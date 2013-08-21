Netflix задумался над развитием направления видеоигр

Платформа ищет руководителя для этого направления.

Стриминговая платформа Netflix ищет руководителя для развития направления видеоигр. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

По информации издания, таким образом компания хочет выйти за рамки своего основного бизнеса. Источники сообщили изданию, что Netflix уже предложил нескольким руководителям игровой индустрии возглавить это направление в компании.

Напомним, что ранее компании уже создала видеоигру на основе своего сериала "Очень странные дела". Однако сделали это со сторонним разработчиком.

По информации издания, Netflix хочет больше инвестировать в игры. Один из вариантов - создание набора игр, аналогичных предложению Apple по онлайн-подписке, Apple Arcade, сообщил источник изданию.



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