Netflix показал тизер первого сериала с Арнольдом Шварценеггером

Релиз проекта намечен на 25 мая.

В социальных сетях появился тизер нового американского сериала FUBAR. Речь идет о первом многосерийном проекта онлайн-стримингового сервиса Netflix с участием звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера. Исполнитель главой роли рассказал о том, что создатели телевизионных или кинопроектов давно просили его вернуться к жанру комедийных боевиков, которые напомнили бы зрителям "Правдивую ложь". Актер пояснил, что FUBAR представляет из себя как раз то, чего многие так ждали.

Меня уже давно спрашивают, когда я снимусь в ещё одном комедийном боевике в духе „Правдивой лжи". FUBAR надерёт вам задницу и рассмешит — и он будет это делать не два часа, а целый сезон. Арнольд Шварценеггер, актер

Известно, что в сериале FUBAR Шварценеггер сыграет агента Центрального разведывательного управления, который внезапно узнает, что его дочь тоже работает на эту спецслужбу. В результате ему вместе с наследницей профессии предстоит заново выстроить отношения друг с другом и стать настоящими партнерами. Официальный релиз намечен на 25 мая. В первом сезоне авторы заявили о выходе восьми эпизодов.

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Фото и видео: YouTube / Netflix