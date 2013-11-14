Юная жительница Ленобласти забеременела после связи с мигрантом

Девочка неоднократно вступала в интимную связь с парнем по обоюдному согласию.

В ночь на 10 октября в полицию обратилась жительница Ленобласти и заявила об интимной связи своей несовершеннолетней дочери с безработным мигрантом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с апреля по июль 2021 года 22-летний гражданин Узбекистана неоднократно вступал в половые сношения с ее дочерью 2006 года рождения. Все происходило в квартире на улице Рябиновой в поселке Янино-2. После связи с молодым человеком девушка забеременела.

Семья, в которой проживает несовершеннолетняя, не полная, на учете в ОДН не состоит. Мигрант прибыл на территорию РФ 6 ноября 2019 года с целью работы. Данных о регистрации на территории СПб и Ленобласти нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". На данный момент ведется розыск молодого человека.

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