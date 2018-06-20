  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ДТП с участием белых автомобилей стало причиной пробки на набережной реки Карповки
Сегодня, 10:49
125
Alena_Zinovieva

ДТП с участием белых автомобилей стало причиной пробки на набережной реки Карповки

0 0

На месте происшествия работали сотрудники ДПС.

Утром 8 апреля на пересечении набережной реки Карповки и Большого проспекта ПС произошло ДТП с участием трех белых автомобилей. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, машины сильно мешали движению других автомобилистов. В сторону площади Льва Толстого образовалась большая пробка. По предварительным сведениям пострадавших нет.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. На момент публикации вопрос с аварией и затором был решен. Участники ДТП освободили проезжую часть.

Ранее мы публиковали видео с места смертельной аварии в Башкирии, где автомобили разорвало пополам.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Местоположение на карте:

Теги: авария, массовое дтп, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Оставить комментарий