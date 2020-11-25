Непобежденный боец MMA устроил драку на дороге в Москве

Сейчас спортсмен находится в отделении полиции.

Непобежденный боец MMA Ислам Абасов устроил драку на дороге в Москве. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала BAZA. По данным СМИ, спортсмен, участвующий в боях смешанного стиля решил силовым методом расправиться с оппонентом из-за автомобильного конфликта.

Известно, что в правоохранительные органы обратился мужчина, который заявил о преступлении. По его данным, неизвестный на иномарке Porsche устроил потасовку на улице Свобода. Обидчик нанес пострадавшему телесные повреждения, а после скрылся с места инцидента. На данный момент Абасов находится в отделении полиции для проверки информации.

Напомним, что 4 декабря Абасов должен был участвовать в турнире ONE Championship в Сингапуре. Его соперником станет гражданин Казахстана Кайрат Ахметов.

Харитонов и Яндиев заявили об отсутствии претензий друг к другу.

Видео: Telegram / BAZA