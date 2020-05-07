Непарадный Петербург: экскурсия по Обводному каналу

Мы решили немного отвлечься от Петербурга "блистательного" и показать вам бывшую окраину столицы Российской империи: Обводный канал - место мрачное, угрюмое и мистическое.

Обводный канал в народном восприятии – место мрачное, угрюмое и даже мистическое. Есть даже мнение, что это самое мистическое место в Петербурге. Хотя на самом деле помимо городских легенд здесь обитают и важнейшие исторические сюжеты для истории нашего города и страны. Удивительные промышленные предприятия, первые вокзалы Российской Империи, Александро-Невская лавра и крупнейший Газгольдер Северной столицы... чего только не увидишь во время прогулки по Обводному каналу.

Мы расскажем вам историю Обводного канала от момента создания до сегодняшнего дня. Вас ждет необычная экскурсия: исторические факты здесь переплетаются с мифами и легендами, истории из жизни петербуржцев/ленинградцев с полетами над городом (вы увидите достопримечательности Обводного с высоты птичьего полета).

Среди объектов, которые вошли в эту экскурсию: Александро-Невская лавра, Мультстудия "Мельница" и здание хлебного завода, американские мосты и Лиговский проспект. Мы расскажем про мистику Борового моста и городские газгольдеры, Московский проспект и "Церковь всех трезвенников", Варшавский и Балтийский вокзалы. Конечно, заглянем на Красный Треугольник, завод "Степан Разин" и посмотрим на легендарный Фрунзенский универмаг.

Автор и ведущая проекта – Елена Сергеевна Пшеничная, выпускница истфака СПбГУ, экскурсовод туркомпании "Мир" с 2008 года, эксперт-консультант телеканалов 100ТВ и Piter.TV. Соведущий и режиссер-постановщик – Андрей Жухевич, неравнодушный петербуржец и прекрасный рассказчик.

Авторы проекта: GREEBANAL-НЕФОРМАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГА