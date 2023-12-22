Экскурсия "Неочевидные сокровища Академии Штиглица"

Экскурсия пройдет в музее прикладного искусства академии им. Штиглица. Начало в 15:30. Возрастное ограничение 6+

Попасть в музей художественно-промышленной академии имени Штиглица не так просто — он открыт только для студентов и организованных групп, поэтому стоит обязательно воспользоваться шансом! Пространство представлено как учебное пособие для студентов, поэтому в интерьере каждого зала представлен определенный исторический период или стиль.



Залы музея вдохновлены значительными архитектурными достопримечательностями всего мира, они хранят уникальную коллекцию русского и западноевропейского прикладного искусства: резную мебель, нарисованные плитки, античные вазы и шедевры фарфора и тысячи других экспонатов.

Во время экскурсии вы увидите Большой выставочный зал, построенный в стиле двора итальянского палаццо с двухэтажной галереей под стеклянным куполом; копию фриза Пергамского алтаря; Римскую лестницу с расписными стенами; Рафаэлевскую галерею в духе лоджий Ватиканского дворца; русский зал "Теремок" с узорчатыми росписями; готическую Византийскую комнату; зал Медичи с примечательной резной мебелью; зал изразцовых печей от сюжетных владимирских до сдержанных петербургских и многое другое.

В процессе экскурсии разрешена фотосъемка.

Продолжительность экскурсии 75 минут.

Фото: ВКонтакте / СПГХПА им. А.Л. Штиглица