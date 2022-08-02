Нэнси Пелоси прилетела в Малайзию

Американский политик увидится с премьер-министром и спикером нижней палаты парламента азиатской страны.

Американский спикер из палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию. Об этом рассказали представители местного новостного агентства Bernama. В сообщении СМИ уточняется, что специальный борт с законодателем из Конгресса США и делегацией приземлился на территории базы королевских Военно-воздушных сил, расположенной в Субанге.

Политик должна встретиться со спикером местной нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном, а также премьером-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом. Далее в рамках азиатского турне Пелоси посетит Японию, Южную Корею, Сингапур. В американских и мировых СМИ распространилась информация о возможном визите представителя Конгресса США на Тайвань. Эти данные Пелоси не стала комментировать, ссылаясь на требования безопасности.

Белый дом: возможная поездка Пелоси не меняет позицию США по Тайваню.

Фото и видео: Bernama, Telegram / Раньше Всех. Ну почти

