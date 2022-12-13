В Московском районе Петербурга изъяли более 1 млн пачек немаркированных сигарет

Стоимость незаконного товара оценивается в 150 млн рублей.

Таможенники обнаружили подпольных склад с пачками немаркированной табачной продукции в Московском районе Петербурга. Общая стоимость нелегального товара оценили в 150 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Всего было изъято более 1 млн пачек зарубежных торговых марок (Winston, Kent, Marlboro, Dove, Cavallo, Milano, Keno, NZ, Minsk). Они могли быть предназначены для сбыта на российском рынке.

Сигареты были отданы на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково пресекли вывоз в ОАЭ трех тонн краснокнижного растения на 10 млн рублей.

Фото и видео: пресс-служба ФТС РФ