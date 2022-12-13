В Московском районе Петербурга изъяли более 1 млн пачек немаркированных сигарет

Таможенники обнаружили подпольных склад с пачками немаркированной табачной продукции в Московском районе Петербурга. Общая стоимость нелегального товара оценили в 150 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.
Всего было изъято более 1 млн пачек зарубежных торговых марок (Winston, Kent, Marlboro, Dove, Cavallo, Milano, Keno, NZ, Minsk). Они могли быть предназначены для сбыта на российском рынке.
Сигареты были отданы на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что в Пулково пресекли вывоз в ОАЭ трех тонн краснокнижного растения на 10 млн рублей.
Фото и видео: пресс-служба ФТС РФ
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