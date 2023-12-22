Нейромонах Феофан, акустический концерт

13 января 2023 года в клубе "Космонавт"

Автор хитов "Надо поле притоптать" и "Хочу в пляс" приготовил концертную программу для двух столиц. Впервые зрителям будет представлено полностью акустическое выступление, что не свойственно для музыканта, известного по электронной музыке.

Новинки и все самые любимые и забористые песнопения будут исполнены оркестром из 6 балалаек, аккордеона и ударных. А медведь специально прервёт свою спячку и выйдет на сцену, чтобы поддержать это безудержное веселье.

Фото: Нейромонах Феофан, ВКонтакте