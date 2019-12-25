Неизвестный вынес со склада магазина электроники во Фрунзенском районе телефоны и часы на 1 млн рублей

Злоумышленник проник на склад после закрытия торгового центра.

Неизвестный обчистил склад с цифровой техникой в магазине "IPort" в торговом центре на улице Фучика, 2. Увидеть злоумышленника на камерах не удалось, так как с потолка посыпалась пыль и камеры отключились. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Правоохранители установили, что в период с 22:00 19-го августа до 09:30 20-го августа неизвестный проник в складское помещение магазина. Он сделал это через технический этаж, который расположен между крышей и навесным потолком. Вор забрал с собой электронные часы, ноутбуки, телефоны, планшеты на общую сумму в миллион рублей. Перечень похищенного еще устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее злоумышленник украл с парковки Пулково авто за 2 млн рублей.

Фото: pixabay.com