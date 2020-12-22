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Неизвестный напал на продуктовый магазин на проспекте Просвещения

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Мужчина был в медицинской маске.

Мужчина напал на магазин на улице Просвещения и унес с собой 4 тыс. рублей. Полиция разыскивает злоумышленника, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел утром 22-го декабря в доме №86/1. По предварительным данным, неизвестный был одет в черную куртку и черную шапку с нашивкой флага. По словам заявителя, это был флаг России, однако, как установили правоохранители, это мог быть флаг Канады. На лице у него была медицинская маска. Также злоумышленник использовал перчатки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция разыскивает разбойников, напавших на магазин на Рихарда Зорге. Они вынесли деньги из кассы и избили сотрудника. 

Видео: Piter.TV

Теги: магазин, ограбление, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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