Неизвестный напал на продуктовый магазин на проспекте Просвещения

Мужчина был в медицинской маске.

Мужчина напал на магазин на улице Просвещения и унес с собой 4 тыс. рублей. Полиция разыскивает злоумышленника, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел утром 22-го декабря в доме №86/1. По предварительным данным, неизвестный был одет в черную куртку и черную шапку с нашивкой флага. По словам заявителя, это был флаг России, однако, как установили правоохранители, это мог быть флаг Канады. На лице у него была медицинская маска. Также злоумышленник использовал перчатки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция разыскивает разбойников, напавших на магазин на Рихарда Зорге. Они вынесли деньги из кассы и избили сотрудника.

Видео: Piter.TV