Нехаммер: Австрия не может за одну ночь избавиться от зависимости от газа из РФ

Канцлер Австрии рассказал о том, что процесс по избавлению от энергетической зависимости будет длительным.

Канцлер Австрии заявил, что страна не может за одну ночь избавиться от зависимости от российского газа. Такое заявление чиновник Карл Нехаммер сделал на совместной пресс-конференции с сербской коллегой Аной Брнабич в Белграде. Глава австрийского правительства подчеркнул, что работает над решением этого вопроса, но речь идет о длительном процессе.

Около 75% электричества в Австрии приходится на обновляемые источники энергии, однако остается 25%, которые зависят от газа. Мы должны достичь прогресса в избавлении от этой зависимости Карл Нехаммер, канцлер Австрии

"Глава кабинета министров Австрии призвал обеспечить надежность людям на будущий зимний период. Он напомнил, что на текущий момент существует страх того, что население ЕС может остаться без достаточного доступа к энергоносителям. В Вене ориентируются с одной стороны на ситуацию, которая складывается на международном рынке, а с другой занимаются планами по избавлению от зависимости от газа и нефти.

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Фото: YouTube / OE24.TV, BKA / Tatic