Нефтезавод в Ангарске продолжает выпуск топлива после пожара

Пострадали четыре человека, погибли еще два.

Нефтезавод в Ангарске, на котором произошло возгорания, продолжает выпускать моторное топливо в заявленных объемах. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал представитель предприятия. Специалист пояснил, что также в соответствии в графиком ведется отгрузка товара. Ранее региональные экстренные службы рассказали СМИ о том, что на территории промышленной площадки "Ангарской нефтехимической компании" утром 15 декабря зафиксирован пожар. ГУ МЧС по Иркутской области заметило, что пламя охватило 2,5 тысячи квадратных метров. На текущий момент открытое горение в районе ликвидировано. Известно, что пострадавшими считаются четыре человека - сотрудники компании. Одного из них пришлось госпитализировать. Жертвами инцидента стали двое.

АНХК продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме. Отгрузка товарной продукции идет в соответствии с планом. комментарий предприятия

Эксперт добавил, что предприятие окажет поддержку семьям погибших. Для этого на предприятии сформирована комиссия по выяснению причин случившегося.

МЧС: в прибрежных районах Петербурга 15 декабря ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

