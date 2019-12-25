Небензя призвал Запад решать вопросы, мешающие экспорту продуктов из России

В России рассказали о необходимости эквивалентных результатов по отправке продукции и удобрений с Украиной.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя призвал Запад решать финансовые и логистические вопросы, мешающие экспорту продуктов и удобрений из России. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках выступления на заседании Совета Безопасности при ООН.

Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к "пакетному" характеру "черноморской инициативы" и не откладывать решение проблем, препятствующих экспорту на мировой рынок. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат подчеркнул, что продлению зерновой сделки (которая действует 120 дней со дня подписания), будут способствовать осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов. Они должны быть эквивалентны тем результатам, которые видны для украинского экспорта.

Небензя упрекнул замгенсека ООН в безразличии к зверствам "Азова" (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация).

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций