Американская резолюция по региональному конфликту на Украине, принятая 24 февраля Советом Безопасности ООН, расценивается Москвой как отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию кризисной ситуации. Соответствующей информацией с коллегами на заседании СБ Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил по результатам голосования по документу. Он заметил, что не стоит срывать предпринимаемые Белым домом и Кремлем усилия по достижению мира.
Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт. Конфликт, который имеет очень сложный генезис...
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Небензя сообщил, что партия войны в лице киевского режима и его европейских спонсоров до сих пор не сдается, а попытка международных союзников испортить и извратить американский текст показывает реальную позицию Украины и ЕС. В России призвали не дать возможности "просроченному князьку и его кукловодам" сорвать предпринимаемые Россией США усилия.
Небензя: Зеленский пытается доказать Западу, что его режим способен воевать.
Фото и видео: МИД России
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