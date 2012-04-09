Постпред России оценил документ в контексте усилий по мирному урегулированию.

Американская резолюция по региональному конфликту на Украине, принятая 24 февраля Советом Безопасности ООН, расценивается Москвой как отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию кризисной ситуации. Соответствующей информацией с коллегами на заседании СБ Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил по результатам голосования по документу. Он заметил, что не стоит срывать предпринимаемые Белым домом и Кремлем усилия по достижению мира.

Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт. Конфликт, который имеет очень сложный генезис... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя сообщил, что партия войны в лице киевского режима и его европейских спонсоров до сих пор не сдается, а попытка международных союзников испортить и извратить американский текст показывает реальную позицию Украины и ЕС. В России призвали не дать возможности "просроченному князьку и его кукловодам" сорвать предпринимаемые Россией США усилия.

Небензя: Зеленский пытается доказать Западу, что его режим способен воевать.

Фото и видео: МИД России