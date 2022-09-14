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Небензя: ООН получила для нуждающихся 20% от того, сколько Запад потратил на оружие Киеву

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Постпред России оценил двуличность Запада.

ООН получила в качестве помощи нуждающимся во всем мире в 2023 году лишь пятую часть от того, сколько американские власти и их международные союзники уже потратили на оружие для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя.

Двуличной выглядит щедрость западных доноров в отношении спровоцированного ими же кризиса на Украине. Как только речь заходит о Сирии, Йемене, африканских странах, то денег у наших западных коллег либо нет, либо выделяются они крайне неохотно и малыми порциями.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В России напомнили, что Запад потратил на Украины столько же, сколько запросило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН в 2023 году для оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся во всем мире. Речь идет о 55 миллиардах долларов. Однако на текущий момент УКГВ получили только 20% от той суммы.

Небензя сообщил, что Россия в СБ ООН поднимет тему положения детей в конфликте на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, военная помощь, оон, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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